Acto Central de la Vendimia: el gobierno pidió precaución a quienes vayan a los cerros

Desde la Subsecretaría de Cultura se informó que el Acto Central de la fiesta se llevará adelante desde las 21, hora en el que se dará inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia. A las 18 se abrieron las puertas al público. Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.

Desde el gobierno pidieron “suma precaución para aquellos que quieran asistir a los cerros. Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que allá arriba las temperaturas suelen ser más bajas”.

Tras la tormenta del sábado Vialidad Mendoza reparó los accesos al teatro griego

El personal de Vialidad Mendoza Zona Norte trabajó desde primera hora de la mañana para dejar en condiciones los accesos al teatro griego Frank Romero Day, luego de la fuerte lluvia del sábado que desató casi 30 milímetros de agua.

La Dirección Provincial de Vialidad había dejado todo en condiciones y listo el viernes pasado para la celebración del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, pero la tormenta del sábado a la tarde obligó a realizar una nueva intervención.

Al mediodía de hoy, los ingresos estaban normalizados después de despejar abundante material de arrastre y acarreo (barro y roca) que se había acumulado sobre la calle del Cerro, entrada principal, como así también en los ingresos peatonales y en los playones de estacionamiento.

Con motoniveladoras, palas cargadoras, rodillos compactadores y camiones, los equipos de la DPV tuvieron que volver a perfilar (emparejar) los caminos y la gran playa frente a la rotonda de Las Churrasqueras, donde se estacionan los colectivos que llegan con delegaciones. También el playón interno adyacente al ingreso, donde estacionan los colectivos que traen a las reinas vendimiales y sus comitivas.

