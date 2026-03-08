Mendoza celebró 90 años de Vendimia con un imponente espectáculo en el Frank Romero Day

El espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 celebró su 90° aniversario con un gran despliegue artístico y la elección de la nueva Reina y Virreina Nacional.

Miles de mendocinos y turistas vivieron este domingo, 8 de marzo, la función del espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, tras su reprogramación por lluvias. Dirigida por Pablo Mariano Perri, esta edición celebró el 90° aniversario de la fiesta mayor de Mendoza con un despliegue artístico que combinó música, teatro y danza.

La Fiesta Nacional de la Vendimia es la celebración cultural más importante de la provincia y una de las fiestas populares más emblemáticas del país, convocando cada año a miles de personas que llegan para disfrutar de una experiencia única que rinde homenaje al trabajo de la cosecha. En esta edición especial por los 90 años, el espectáculo recuperó elementos históricos y simbólicos que forman parte de la memoria colectiva de los mendocinos.

La fiesta que une a todos los mendocinos

Sobre la propuesta artística, el director Pablo Perri expresó su emoción ante el encuentro con el público: “Es una historia simple, pero que llega al corazón. Una historia que es nuestra y que marca la identidad mendocina”. Asimismo, destacó el legado de quienes impulsaron el origen de la celebración: “Gracias a la visión de Guillermo Cano y Frank Romero Day, que en 1936 pensaron esta fiesta para mostrarnos al mundo, hoy podemos contar quiénes fuimos y quiénes somos”.

También resaltó la apuesta visual del espectáculo: “Es una Vendimia con muchos efectos e impactos visuales. Vuelve la magia de las cajas lumínicas y los efectos en el agua. Estoy muy feliz de que el público pueda disfrutarla”.

Por su parte, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó la emoción de celebrar los 90 años de la fiesta y el acompañamiento del público. “Después de tanto trabajo llegó la fiesta número 90. Se vive con mucha alegría. Tuvimos que reprogramar por las lluvias y el clima, pero con la intención de que esta noche pudiéramos conmemorar estos 90 años con una jornada especial, donde la gente pudiera estar tranquila y compartir en el teatro griego”, expresó.

Asimismo, el funcionario subrayó la importancia de sostener esta celebración cultural y el impacto que genera en la provincia. “Emociona ver la cantidad de turistas y mendocinos que han venido. Cuando uno va subiendo al teatro griego es impresionante ver la cantidad de gente que llega para acompañar a sus reinas y disfrutar de la fiesta. Para nosotros es muy importante que el esfuerzo que hace el Gobierno de Mendoza por sostener una fiesta pública como la Vendimia se vea reflejado en todo este público que hoy está aquí”, agregó.

