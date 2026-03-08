Murió un hombre tras chocar contra el paredón de un puente en San Martín

Un hombre de 30 años falleció durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un siniestro vial en solitario en la Ciudad de San Martín. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Eva Perón y el puente de Ruta 7.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 03:00 ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente y la posible presencia de un conductor gravemente herido. Ante la situación, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de personal policial al lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un vehículo Renault Clío de color gris que, por causas que se investigan, habría impactado contra el paredón del puente. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor salió despedido del rodado.

Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo examinó al conductor y constató su fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada como Santiago Pérez, de 30 años.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

