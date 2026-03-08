Un joven murió tras recibir un disparo en San Martín

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el interior del barrio San Lucía. La víctima, de 26 años, recibió un disparo en el pecho y falleció en el hospital local. La Policía investiga el caso como homicidio.

Un joven de 26 años murió el sábado por la tarde tras recibir un disparo de arma de fuego en el interior del barrio San Lucía, en el departamento de San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 19:20 y es investigado por personal de la Comisaría 12° y de la División Homicidios.

De acuerdo con la información policial, el hermano de la víctima relató que ambos se encontraban dentro del barrio cuando un sujeto se acercó y, sin mediar palabra, efectuó un disparo dirigido hacia él. En ese momento, el joven de 26 años se interpuso y recibió el impacto de bala en el pecho.

Tras el ataque, un vecino trasladó a los heridos al hospital Perrupato. La víctima ingresó con signos vitales muy bajos y, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

En el lugar del hecho trabaja personal de Homicidios, mientras que la Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la investigación.

