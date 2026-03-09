Avanzan las tareas de reasfaltado en laterales de la Ruta 7

La municipalidad de San Martín informó que se llevan adelante diversos trabajos que buscan optimizar calles y accesos del departamento, incluso en sectores cuya reparación corresponde a la jurisdicción nacional.

Uno de los frentes de obra se desarrolla en la lateral norte de la ruta 7, en el tramo comprendido entre calle Tropero Sosa y carril Montecaseros, una zona estratégica para la circulación diaria de vecinos, trabajadores y vehículos.

Ya se realizó el asfaltado desde calle Tropero Sosa hasta el ingreso al Barrio El Nevado. Actualmente las cuadrillas avanzan con la destrucción del viejo asfalto existente en el costado de ese barrio hasta el carril Montecaseros, para luego completar la obra con un nuevo asfaltado.

Estas mejoras beneficiarán de manera directa a los vecinos de los barrios El Nevado, Judicial y zonas aledañas, que utilizan diariamente este acceso.

En paralelo, otro frente de trabajo se desarrolla sobre la lateral sur de la ruta 7, en el tramo que va desde calle Florida hasta el callejón La Niña. Este sector incluye una importante zona industrial, donde funcionan distintos emprendimientos productivos, entre ellos un destacado establecimiento dedicado a la producción de aceitunas.

