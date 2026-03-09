Operativo en San Martín: la policía retuvo 20 motos

La Policía de Mendoza realizó un operativo de control de motocicletas durante la tarde y noche del domingo en inmediaciones del Museo de las Bóvedas, en San Martín. Las acciones se llevaron a cabo de manera conjunta por la Policía Vial y la Departamental San Martín.

Durante el despliegue se controlaron 30 motos, de las cuales 20 fueron retenidas por distintas irregularidades. Entre los motivos se detectaron escape modificado, fallas en el sistema lumínico, falta de espejos, ausencia de seguro obligatorio y documentación incompleta tanto del vehículo como del conductor.

Además, se inspeccionaron dos autos y se identificaron 38 personas, de las cuales 2 fueron aprehendidas por resistencia y desobediencia, quedando a disposición de la oficina fiscal correspondiente.

Como parte del operativo, los efectivos labraron 23 actas viales por diferentes infracciones y retuvieron una licencia de conducir.

