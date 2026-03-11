Importante incendio en el casino de San Martín: trabajan varias dotaciones de bomberos

Un importante incendio se registró durante la tarde de este miércoles en el Casino de San Martín, ubicado en el complejo Tótem Boulevard, sobre calle Miguez y Ruta 50.

El hecho fue advertido luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de abundante humo en el interior del establecimiento. A partir de ese aviso, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar.

En el sitio trabajan dotaciones de Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza, junto a Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa. También participan Defensa Civil de San Martín, personal policial y equipos municipales que brindan apoyo hídrico para combatir las llamas.

Según la información preliminar, al momento de iniciarse el operativo solo quedaban dos personas en el techo del edificio, quienes fueron asistidas por los equipos de emergencia y descendidas del lugar.

Las tareas continúan en la zona mientras los bomberos trabajan para controlar el incendio y evitar su propagación.

