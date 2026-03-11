La Paz exhibió su carro vendimial ganador en la Plaza 9 de Julio

El carro vendimial del departamento de La Paz, distinguido con el primer premio en la Vía Blanca y el Carrusel 2026, fue presentado ante los vecinos en la Plaza 9 de Julio, en un encuentro donde también se reconoció el trabajo del equipo artístico y técnico que hizo posible este logro.

La Municipalidad de La Paz realizó la exposición del carro vendimial que obtuvo el primer lugar en los desfiles de la Vía Blanca y el Carrusel 2026, permitiendo que vecinos y visitantes pudieran apreciar de cerca la propuesta artística que representó al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Durante la actividad se destacó el esfuerzo y la dedicación de las personas que participaron en el diseño y la construcción del carro, protagonistas de este reconocimiento provincial. En la ocasión, la Reina Departamental de la Vendimia, Ana Laura Roza, también agradeció el acompañamiento y el cariño de los paceños durante las celebraciones vendimiales de este año.

El carro fue titulado “La Paz: Manos de Junquillo, Trono de Vendimia”, propuso una puesta artística que destacó la identidad del secano mendocino. Bajo el concepto “El origen: la mujer y el junquillo”, la propuesta rindió homenaje a la figura de la mujer cosechadora y a la fibra del junquillo como símbolo de resiliencia y fortaleza.

La estética combinó tonalidades ocres y arenas con matices del vino nuevo, mientras que detalles dorados evocaron los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Además, el diseño incluyó un tributo a las reinas departamentales Lorena Lorca (1996) y Ana Laura Verde (2023), representantes de distintos momentos históricos del departamento.

La dirección y coordinación general del proyecto estuvo a cargo de Emmanuel Díaz, junto a la Dirección de Cultura de La Paz. El diseño escenográfico fue realizado por Alejo Lepe y Emir Vanella, con la participación de un equipo artístico integrado por Candela Romero, Keila Torres, Sofía Funes, Oscar Díaz y Marianela Bruna, entre otros colaboradores.

