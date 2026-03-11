La Libertad Avanza y Cambia Mendoza criticaron la gestión de Mansur y denunciaron hostigamiento a empleados

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza de Rivadavia difundió un comunicado en el que cuestionó la gestión municipal encabezada por el intendente Ricardo Mansur. Desde el espacio político denunciaron situaciones de persecución laboral contra trabajadores del municipio y expresaron preocupación por el funcionamiento de los servicios públicos en el departamento.

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Rivadavia difundió el martes un comunicado en el que expresó fuertes críticas a la gestión del intendente Ricardo Mansur, al advertir sobre situaciones de persecución laboral dentro del municipio y un progresivo deterioro de los servicios que reciben los vecinos del departamento.

Desde el espacio político afirmaron que en la administración municipal “se ha instalado un clima de autoritarismo que afecta directamente a los trabajadores municipales”. Según señalaron, empleados que reclaman salarios dignos o mejores condiciones laborales son objeto de hostigamientos, cambios arbitrarios de funciones o traslados a sectores alejados de sus domicilios.

“No se puede gobernar un municipio disciplinando a los trabajadores mediante el miedo. Rivadavia merece una gestión que respete la dignidad de quienes trabajan y escuche a sus vecinos”, expresaron desde la alianza.

En el comunicado también manifestaron preocupación por el funcionamiento de los servicios municipales. “Los vecinos vienen reclamando orden, limpieza y mantenimiento de los espacios públicos, pero lo que observamos es un municipio cada vez más desorganizado y distante de esas demandas”, indicaron.

Además, cuestionaron la relación institucional que mantiene el municipio con el Gobierno provincial. Según señalaron, la confrontación permanente con la Provincia “termina perjudicando a Rivadavia y aislando al departamento de políticas públicas que sí están llegando a otros municipios”.

En ese contexto, desde la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Rivadavia reclamaron:

Respeto por la dignidad de los trabajadores municipales.

Condiciones laborales justas y salarios dignos.

Fin de las persecuciones ideológicas dentro del municipio.

Servicios municipales eficientes para todos los vecinos.

Una relación institucional de cooperación con el Gobierno provincial.

“El municipio debe volver a cumplir su función esencial: servir a los vecinos con eficiencia, transparencia y respeto”, concluye el documento difundido por el espacio político.

