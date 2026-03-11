Palmira: escaparon al ver a los policías y dejaron tirada una moto robada

El rodado fue hallado abandonado en la Variante de Ruta 50 durante un operativo de patrullaje. La moto tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en enero de 2026.

Una moto con pedido de secuestro por robo fue recuperada el martes por la tarde en de Palmira, durante un operativo de patrullaje policial.

El procedimiento se registró alrededor de las 19:05 sobre la Variante de Ruta 50, cuando efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) de Cuerpos Especiales de la Zona Este realizaban tareas preventivas en la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a varios sujetos que circulaban en moto, quienes al advertir la presencia policial abandonaron uno de los rodados en el lugar y se dieron a la fuga.

Tras verificar los datos del vehículo, se constató que se trataba de una moto Corven Energy 110 cc, la cual registraba una medida pendiente por un robo ocurrido en enero de 2026.

El rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín.

