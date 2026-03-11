San Martín: inspeccionaron un comercio y terminaron decomisando más de 200 kilos de carne

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato. La Policía Rural, junto con Bromatología del municipio y la Oficina de Ley Federal de Carnes, incautó productos cárnicos que no contaban con trazabilidad ni respaldo sanitario.

En un operativo enmarcado en el Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural incautó más de 200 kilos de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias. El procedimiento se realizó en conjunto con personal de Bromatología del municipio y de la Oficina de Ley Federal de Carnes.

La intervención se llevó a cabo durante la mañana del miércoles en un comercio ubicado sobre calle Libertador, en el departamento de San Martín. En el lugar, los efectivos constataron que en la parte posterior del local, dentro de una cámara frigorífica, había distintos productos cárnicos que no cumplían con las condiciones de trazabilidad exigidas, por lo que se procedió a su decomiso.

En total se incautaron 90 kilos de chorizos frescos, 5,5 kilos de morcillas, 5,9 kilos de milanesas de carne, 5,8 kilos de milanesas de pollo, 65,2 kilos de carne vacuna en cortes y 29,3 kilos de carne molida. El propietario del comercio quedó a disposición de la Justicia.

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá