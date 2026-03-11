Tras el incendio, el casino permanecerá cerrado hasta nuevo aviso

Desde el Casino de Mendoza – Sala Este informaron que, tras el incendio ocurrido en el complejo Tótem Boulevard, las instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Además, aseguraron que todas las personas que se encontraban en el lugar se encuentran fuera de peligro.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades del Casino de Mendoza – Sala Este confirmaron que el complejo Tótem Boulevard permanecerá cerrado temporalmente luego del incendio registrado en el lugar. Desde la institución llevaron tranquilidad a la comunidad al informar que tanto colaboradores como visitantes se encuentran fuera de peligro y que continuarán informando novedades por los canales oficiales.



Comunicado

Informamos a nuestra comunidad que, a raíz de un incendio ocurrido en el complejo Tótem Boulevard, donde funciona Casino de Mendoza – Sala Este, las instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Queremos transmitir tranquilidad: todas las personas que se encontraban en el lugar, tanto colaboradores como visitantes, se encuentran fuera de peligro.

Agradecemos profundamente la preocupación y los mensajes recibidos.

