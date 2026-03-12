Decomisaron carne y alimentos en mal estado durante un control en Rivadavia

Durante un operativo realizado este jueves por la mañana en Rivadavia, autoridades decomisaron distintos productos cárnicos y alimentos que presentaban irregularidades sanitarias, entre ellas falta de procedencia, fechas de vencimiento caducadas y condiciones inadecuadas de conservación.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 9:30 en un comercio ubicado en la calle Belgrano, con la intervención de personal policial de la Comisaría 13° y del área de Bromatología del municipio.

Según informaron fuentes oficiales, durante la inspección se detectaron diversos productos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas. Entre los elementos secuestrados había 33 hamburguesas de pollo y carne, 3 kilos de embutidos tipo salamín, 2,4 kilos de carne molida y otros alimentos, entre ellos panificados, lácteos, pastas frescas, aliños y productos no perecederos.

De acuerdo con la reseña policial, algunos alimentos no contaban con datos de procedencia, otros tenían la fecha de vencimiento caducada y también se constató contaminación cruzada en los productos cárnicos, lo que motivó el decomiso.

Ante esta situación, personal de Bromatología labró las actas correspondientes y se dio intervención a la Oficina Fiscal. Además, se procedió a la individualización de los responsables del comercio, mientras que los productos decomisados serán destruidos conforme a los protocolos sanitarios.

La causa fue encuadrada como infracción al artículo 206 del Código Penal, que sanciona la violación de medidas destinadas a impedir la propagación de enfermedades.

