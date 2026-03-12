La policía rescató a tres equinos desnutridos tras un allanamiento en San Martín

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Rural junto a personal de Investigaciones en el distrito de Montecaseros. Los animales fueron hallados en estado de desnutrición dentro de un corral precario y trasladados al corral estatal para su resguardo. La causa quedó encuadrada en la normativa vigente sobre maltrato animal.

Personal de la Policía Rural Delegación Este rescató a tres equinos en estado de desnutrición durante un allanamiento realizado en el distrito de Montecaseros, departamento de San Martín. El operativo se llevó a cabo tras una denuncia por la presencia de un caballo que habría ingresado a una vivienda particular y derivó en una investigación por presunto maltrato animal.

En este sentido, efectivos policiales se desplazaron hasta una vivienda ubicada en calle Florida, luego de recibir un aviso sobre un equino suelto que había ingresado al patio de una propiedad. Al arribar al lugar, los uniformados no encontraron al animal dentro del domicilio denunciado, pero desde la vía pública observaron un corral precario en la propiedad colindante donde había un caballo con signos visibles de desnutrición.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Contravencional de San Martín y a la Oficina Fiscal correspondiente, que dispusieron la realización de distintas medidas, entre ellas acta de procedimiento, inspección ocular, croquis del lugar y encuesta ambiental. Además, se ordenó identificar a la propietaria del animal y consultar sobre la posibilidad de una entrega voluntaria.

Finalmente, efectivos de la Policía Rural y de la Unidad Investigativa Departamental de San Martín ingresaron al domicilio con orden judicial. En el interior encontraron tres equinos en estado de desnutrición, por lo que procedieron a su secuestro y posterior traslado al corral estatal para su resguardo. La causa quedó encuadrada en la Ley Nacional de Protección Animal y continúa bajo investigación judicial.

