Operativo en Rivadavia: la policía retuvo más de 30 motos

El procedimiento se realizó durante la tarde y la noche del miércoles en el centro del departamento. Hubo identificación de personas, controles vehiculares y retención de rodados por infracciones vinculadas a la documentación, el uso de casco y las condiciones de circulación.

La Policía de Mendoza realizó un operativo de alto impacto en Rivadavia, con controles centrados en motocicletas de baja y alta cilindrada. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Policía Vial, junto con personal de la Departamental.

El despliegue se llevó a cabo durante la tarde y la noche del miércoles en el radio céntrico del departamento, donde los uniformados efectuaron controles vehiculares y tareas de identificación de personas.

Como resultado del operativo, fueron identificadas 90 personas y se controlaron 45 motocicletas y 30 automóviles que circulaban por la zona.

A partir de las inspecciones, 32 motos fueron retenidas por distintas irregularidades. Entre las infracciones detectadas se registraron falta de documentación obligatoria, circulación sin casco, escapes en malas condiciones y vehículos sin el sistema lumínico correspondiente.

Además, se inspeccionaron 2 automóviles y se labraron 36 actas viales por diversas faltas.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá