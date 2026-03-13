Intentó escapar de la policía en moto y terminó detenido en San Martín

Un joven de 18 años fue detenido el jueves por la tarde en San Martín luego de que personal policial interceptara una moto que tenía pedido de secuestro por hurto agravado.

El procedimiento se registró alrededor de las 18 horas en la intersección de Álvarez Condarco y Paso de Los Andes, en la Ciudad de San Martín, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje advirtieron una maniobra sospechosa por parte de un motociclista.

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el conductor de una moto Honda XR 150 L intentó darse a la fuga al notar la presencia del móvil policial. Ante esa situación, los efectivos iniciaron una intervención inmediata y lograron detener la marcha del rodado pocos metros más adelante.

Al momento de solicitar la documentación correspondiente, el joven no pudo acreditar la propiedad del vehículo.

Tras verificar los datos de la motocicleta, los policías constataron que el rodado presentaba pedido de secuestro por hurto agravado, por lo que se procedió al secuestro del vehículo.

El conductor quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que la motocicleta fue incautada por los efectivos.

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