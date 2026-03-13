Rivadavia se prepara para vivir la 17° edición del festival “Entre Tonadas y Sopaipillas”

El próximo sábado 21 de marzo se realizará la 17° edición del festival “Entre Tonadas y Sopaipillas”, una propuesta cultural que reunirá música en vivo, danzas folklóricas y comidas típicas en el Club Independiente Reducción.

La Municipalidad de Rivadavia, junto a la Comisión del Festival, invitó a vecinos y visitantes a participar de la 17° edición del festival “Entre Tonadas y Sopaipillas”, un encuentro que con el paso de los años se fue consolidando como una de las celebraciones populares del departamento. El evento se realizará el sábado 21 de marzo desde las 21 horas en el Club Independiente Reducción.

Durante la noche habrá música en vivo y presentaciones de danza, con una grilla que incluye a Joaquín Aguilar, Munaycú, Turay, Los Gómez, El Rejunte y La Merembé, además del Ballet de Danzas Suyay, que aportará el color folklórico al escenario. La idea, según señalaron desde la organización, es mantener viva la tradición de estos encuentros donde la música cuyana y las expresiones culturales tienen un lugar central.

El festival también contará con ranchos de comidas típicas, donde el público podrá degustar distintas propuestas gastronómicas, entre ellas las tradicionales sopaipillas que dan nombre al evento. Además, el predio dispondrá de playa de estacionamiento para facilitar el acceso y la comodidad de los asistentes.

El valor de la entrada general será de 10.000 pesos, mientras que los menores de hasta 12 años podrán ingresar gratis.

El evento es organizado por la Comisión del Festival y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Rivadavia.

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