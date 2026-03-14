Actividades abiertas en La Paz para conmemorar el Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de La Paz invitó a la comunidad a participar de una jornada conmemorativa que se desarrollará hoy a las 18:30 en la Explanada Municipal.

Durante el encuentro se llevarán adelante distintas actividades abiertas al público. Entre ellas se destaca una charla–taller titulada “Bienestar, autocuidado y empoderamiento”, que estará a cargo de la licenciada Florencia Chávez.

La propuesta también incluirá una muestra del ballet femenino, una pintada de pañuelos y el mercado municipal de artesanas y emprendedoras, donde se podrán recorrer distintos stands con productos elaborados por mujeres del departamento.

Desde el municipio indicaron que la actividad busca generar un espacio de encuentro y reflexión, además de visibilizar el trabajo y el aporte de las mujeres en distintos ámbitos de la comunidad. Además, se invitó a los asistentes a participar de la jornada en un ambiente distendido, incluso con la propuesta de llevar mate para compartir durante el evento.

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

