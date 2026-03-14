Buen Orden: instalan medio centenar de luminarias LED en el carril Norte

La Municipalidad de San Martín lleva adelante una obra de mejora del alumbrado público en el carril Norte, donde se instalaron 52 luminarias LED y más de 1.400 metros de línea eléctrica. El proyecto se realiza en conjunto con la cooperativa Alto Verde y busca reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de la zona.

La Municipalidad de San Martín lleva adelante un proyecto de mejora del alumbrado público en carril Norte, que incluyó la instalación de 52 luminarias LED y más de 1.400 metros de línea de alumbrado. Las nuevas luminarias fueron montadas sobre postes de eucalipto de 8 metros y están ubicadas en el tramo comprendido entre el cementerio y la plaza distrital Regino Moyano.

Los trabajos se llevaron adelante en conjunto con la cooperativa Alto Verde y también incluyeron tareas de desmalezamiento en la banquina, lo que permitió acondicionar mejor el sector donde se instaló la nueva infraestructura.

Desde el municipio señalaron que el objetivo de la obra es mejorar la seguridad en la zona y, al mismo tiempo, contribuir a que el carril Norte resulte más ordenado y atractivo para quienes transitan por el lugar. En ese sentido, las autoridades solicitaron a la comunidad colaborar en el cuidado de las nuevas instalaciones para preservar esta mejora en el tiempo.



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