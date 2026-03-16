Recuperaron dos motos robadas durante operativos policiales en Junín

Los procedimientos fueron realizados por la Unidad Especial de Patrullaje durante operativos preventivos. Ambos rodados tenían pedidos de secuestro por hurto agravado.

Durante el fin de semana, la Policía de Mendoza recuperó dos motocicletas robadas en el departamento de Junín en el marco de operativos preventivos. Las acciones fueron desarrolladas por la Unidad Especial de Patrullaje, dos hombres fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El primero de los procedimientos se realizó en callejón Rivera y Ruta 60, donde los efectivos detectaron a un motociclista que circulaba a gran velocidad. Al detener la marcha del rodado, una Gilera ZB 150, el conductor presentó la documentación correspondiente. Sin embargo, al verificar el vehículo, los uniformados advirtieron que en el horquillón trasero figuraba un dominio grabado que no coincidía con el que llevaba colocado el rodado.

Tras la verificación correspondiente, se confirmó que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro por hurto agravado desde febrero de 2024. Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y a la aprehensión del conductor, un hombre de 34 años, quien fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal de Junín.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Primavera y Don Bosco, donde los efectivos observaron a otro motociclista que circulaba a gran velocidad sin dominio colocado. Tras detener la marcha del rodado, una KTM Duke 200, se procedió a verificar los datos del vehículo.

La consulta confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro por hurto agravado desde agosto de 2022. Frente a esta situación, la fiscal en turno de la Oficina Fiscal de Junín dispuso la aprehensión del conductor, un hombre de 50 años, y el secuestro del rodado. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se realizan las actuaciones correspondientes.

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