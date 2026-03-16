Vecinos de Montecaseros piden mejoras en el Carril Anzorena

Vecinos del distrito de Montecaseros expresaron en el grupo “Vecinos de San Martín- Comunidad Tiempo del Este” su preocupación por el estado del Carril Anzorena, un camino clave para la circulación diaria en la zona rural. Aseguran que, cada vez que llueve, el tramo queda prácticamente intransitable debido a la acumulación de agua y la falta de drenajes.

A través de un reclamo difundido por vecinos del lugar en el grupo de Facebook “Vecinos de San Martín- Comunidad Tiempo del Este”, se planteó la necesidad de realizar mejoras en el Carril Anzorena, un camino utilizado diariamente por trabajadores, estudiantes y personas que deben trasladarse hacia centros de salud. Según señalan, la falta de cunetas y un sistema adecuado de drenaje provoca que, incluso con lluvias leves, se formen grandes pozos y sectores anegados que dificultan el paso de vehículos e incluso de colectivos. El comunicado completo:

Reclamo por el estado del Carril Anzorena – Distrito Montecaseros

A quien corresponda:

Vecinos del distrito de Montecaseros, en el departamento de General San Martín, Mendoza, queremos expresar nuestra profunda preocupación por el estado del Carril Anzorena.

Se trata de un camino fundamental para la circulación diaria de vecinos, trabajadores, estudiantes y personas que deben trasladarse hacia centros de salud. Sin embargo, cada vez que se producen lluvias, incluso de pocos milímetros, el carril queda prácticamente intransitable debido a la acumulación de agua en grandes pozos que se extienden por cientos de metros.

Actualmente el camino no cuenta con cunetas ni con un sistema adecuado de drenaje, lo que provoca que el agua quede estancada y transforme el carril en una laguna. Esto impide el paso de colectivos y vehículos, obligando a muchas personas a caminar entre el barro y los yuyos para poder continuar su camino.

Cabe recordar que en su momento:

Año 1989 aproximadamente, se colocó material de ripio para mejorar la circulación, pero con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento adecuado, el camino ha vuelto a presentar serias dificultades de transitabilidad.

Los vecinos solicitamos respetuosamente a las autoridades correspondientes:

La evaluación urgente del estado del carril.

La realización de cunetas o drenajes laterales para evitar la acumulación de agua.

El aporte de material adecuado y nivelación correcta del camino.

Un plan de mantenimiento periódico que garantice la circulación segura.

Este reclamo no busca confrontación, sino visibilizar una situación que afecta la vida cotidiana de muchas familias de la zona rural.

Esperamos que nuestras autoridades puedan escuchar este pedido y brindar una solución concreta.

Atentamente,

Vecinos del Carril Anzorena – Montecaseros

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