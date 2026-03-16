Volcó un camión cargado con vino en la Rotonda de Junín

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana cuando el semirremolque de un camión volcó al ingresar a la Rotonda de Junín. No hubo personas lesionadas.

Un camión cargado con botellas de vino protagonizó un vuelco este lunes alrededor de las 11:15 en la Rotonda de Junín, generando la caída de parte de la carga sobre la carpeta asfáltica.

Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, el vehículo —un camión Volkswagen conducido por un hombre de 43 años— circulaba por avenida Mitre en dirección de este a oeste. Al llegar al ingreso de la rotonda y cuando se dirigía hacia calle Primavera, por motivos que aún se intentan establecer, el semirremolque del rodado volcó, provocando que la carga quedara esparcida sobre el asfalto.

El camión transportaba palets con botellas de vino, lo que obligó a realizar tareas en la zona para retirar los elementos y evitar complicaciones en el tránsito.t

Tras el hecho, al conductor se le practicó el control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas a raíz del siniestro.

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