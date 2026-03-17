Tres detenidos y vehículos robados secuestrados tras una serie de allanamientos en San Martín

Los procedimientos se realizaron en Palmira y Chapanay. La causa investiga una serie de robos de motos en el Gran Mendoza bajo distintas modalidades.

La Policía de Mendoza detuvo a tres hombres y secuestró vehículos robados, armas y otros elementos durante dos allanamientos realizados en el departamento de San Martín. Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Sustracción de Automotores, dependiente de Investigaciones, y se concretaron en Palmira y Chapanay por orden de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y el Juzgado Penal Colegiado N° 2.

La causa se inició meses atrás a partir de varios robos de motos en zonas del Acceso Este, Carril Rodríguez Peña y calle Serpa, en el ingreso a Rodeo del Medio (Maipú). De acuerdo con la investigación, los hechos incluían asaltos con armas y también maniobras de engaño.

Una de las modalidades detectadas consistía en simular la compra de una moto. Los delincuentes contactaban a la víctima, acordaban un punto de encuentro y, al momento de la operación, la abordaban para quitarle el rodado. En algunos casos actuaban en grupo, movilizándose en dos motos.

Con el avance de las tareas investigativas, primero fueron identificados y detenidos dos de los sospechosos. Luego se logró ubicar a otros integrantes vinculados a los hechos, lo que derivó en los allanamientos de este martes. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una Motomel S2 150cc con pedido de secuestro desde enero, un motor de Honda Wave denunciado en marzo y un Fiat Uno con numeración de motor y chasis adulterados.

También incautaron cinco teléfonos celulares, que serán peritados, un bolso de una de las víctimas y una herramienta utilizada para violentar trabas de manubrio. En los domicilios además encontraron dos armas de fabricación casera, una réplica de pistola 9 milímetros, cartuchos de escopeta y municiones de arma corta.

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