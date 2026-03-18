Buen Orden: Rufeil inauguró 62 nuevas luminarias LED en el Carril Norte

Con una inversión de 53 millones de pesos, el municipio instaló 62 luminarias LED en el Carril Norte, en el tramo comprendido entre el Carril Buen Orden y el Carril Montecaseros.

Este miércoles se realizó el encendido e inauguración de nuevas luminarias LED en la intersección de Carril Buen Orden y Carril Norte, frente a la plaza distrital, en el departamento de San Martín.

La obra contempla la instalación de 62 luminarias, con una inversión de 53 millones de pesos, y se extiende hasta el Carril Montecaseros por Carril Norte, en el marco de un trabajo conjunto con la Cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda.

El acto estuvo encabezado por el intendente Raúl Rufeil, quien estuvo acompañado por el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de San Martín, Miguel Peralta, junto a autoridades municipales y vecinos de la zona.

Durante la inauguración, el empresario metalúrgico Marcelo Martínez destacó el impacto de la obra: “Buen Orden se ve muy bonito con estas luminarias, ayuda mucho a la seguridad y esperamos que pronto se concreten más obras para este distrito”.

Por su parte, el jefe comunal remarcó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura para los sectores rurales: “Tenemos que lograr que esta comunidad rural llegue a tener mejores obras porque es un lugar productivo. Era muy necesario potenciar la ruralidad con infraestructura y una de ellas son las luminarias”.

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