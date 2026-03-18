Santa Rosa: condenan por calumnias a la concejal Débora Quiroga tras la denuncia de Diego Foco

El Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción la declaró penalmente responsable del delito previsto en el artículo 109 del Código Penal.

El Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial condenó a la concejal de Santa Rosa, Débora Lorena Quiroga Barossi, por el delito de calumnias, en el marco de una querella impulsada por Diego Fabián Foco, esposo de la intendenta del departamento, Flor Destéfanis.

La sentencia fue dictada el 17 de marzo de 2026 por el juez Eduardo Andrés Orozco, quien declaró a la edil autora penalmente responsable del delito previsto en el artículo 109 del Código Penal.

Como parte de la resolución, el tribunal impuso una pena de multa de $20.000, además del pago de costas judiciales y honorarios profesionales. Asimismo, se dispuso que la sentencia sea publicada en la página oficial del Honorable Concejo Deliberante de Santa Rosa, debiendo acreditarse su cumplimiento ante la Secretaría del Tribunal.

El fallo se origina en una querella presentada por Foco hace más de un año. Según expresó el propio denunciante en sus redes sociales tras conocerse la sentencia, la acción judicial fue iniciada luego de que la concejal lo denunciara ante la Justicia por distintos delitos, algunos vinculados a violencia de género, causa que —según indicó— terminó con una resolución de archivo.

“Hace más de un año presenté una querella por calumnias hacia una concejal que me había denunciado falsamente ante la Justicia por distintos delitos. Esa denuncia terminó con una resolución de archivo y decidí avanzar”, señaló Foco en una publicación difundida luego de conocerse la decisión judicial.

En el mismo mensaje, sostuvo que durante ese período fue mencionado públicamente en distintos ámbitos políticos y mediáticos, lo que —según afirmó— afectó su honor y el de su familia. Tras conocerse la resolución del tribunal, expresó que la sentencia le genera “paz” y que considera que “se hizo justicia”.

El tribunal reguló además los honorarios profesionales de los abogados intervinientes en el proceso. Para el letrado del querellante, Dr. Agustín Patti Yori, se fijaron 5 JUS, mientras que para los defensores de la querellada, Dr. Gustavo Canizo Yubatti y Dra. Ivana Lourdes Poblete, se establecieron 3 JUS en conjunto.

En la resolución se indicó también que los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en los próximos días, una vez redactados formalmente por el tribunal.

Hasta el momento, la concejal Débora Quiroga no se ha referido directamente al fallo judicial. En sus redes sociales publicó un mensaje de carácter religioso sin menciones explícitas al proceso.

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