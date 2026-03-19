El Concejo Deliberante distinguió a mujeres destacadas de Junín

En el marco del Mes de la Mujer, el Concejo Deliberante de Junín realizó un acto de reconocimiento a vecinas destacadas por su compromiso y aporte a la comunidad. La actividad se desarrolló en la Plaza de la Mujer de Ingeniero Giagnoni y contó con la presencia de autoridades y familiares.

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Honorable Concejo Deliberante de Junín realizó un acto de reconocimiento a mujeres del departamento en la Plaza de la Mujer, ubicada en Ingeniero Giagnoni. La distinción se llevó adelante bajo la Resolución 4594/2026, que establece destacar a quienes, desde distintos ámbitos, realizan un aporte significativo a la comunidad.

La iniciativa, denominada “Mujeres de Junín Hoy”, busca poner en valor el compromiso, el trabajo sostenido y el esfuerzo desinteresado de vecinas que, muchas veces, desarrollan tareas fundamentales sin gran visibilidad.

Del acto participaron el intendente Mario Abed; el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Morcos; concejales y funcionarios municipales; además de los senadores provinciales Mario Ana y David Sáez. También estuvieron presentes Mara Lizana Muñoz, reina departamental de la Vendimia; Julieta Cónsoli, reina del Encuentro de las Naciones; y otras representantes departamentales.

Durante la ceremonia, que incluyó la bendición del párroco Marcelo Araya, fueron reconocidas Andrea Sandez, Marcela Moroncelli, Marisa Domínguez, Estefanía Araya, Elba Prospitti, Elba Echegaray, Marilyn Vilchez, Gladys (Isolina) Aznar y Cintia Ávila. Además, se entregaron menciones especiales a Isabel Montoya y Alicia Galante por su trayectoria y compromiso con la comunidad.

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