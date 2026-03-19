Multa a Destéfanis: el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en contrataciones en Santa Rosa

El Tribunal de Cuentas de Mendoza aprobó la rendición 2024 de Santa Rosa, pero detectó irregularidades en contrataciones y aplicó multas a la intendenta Flor Destéfanis, a la secretaria de Gobierno, Magdalena Ascurra y al contador, Nelson Carabajal.

El Tribunal de Cuentas de Mendoza aprobó la rendición de cuentas 2024 de la Municipalidad de Santa Rosa, pero al mismo tiempo ha detectado una serie de irregularidades administrativas que derivaron en sanciones económicas para funcionarios del Ejecutivo, entre ellos la intendenta Flor Destéfanis y la secretaria de Gobierno, Magdalena Ascurra.

El fallo, fechado el pasado 11 de marzo, analiza la gestión administrativa, financiera y patrimonial del municipio y, si bien valida en términos generales el manejo de los recursos, deja asentadas observaciones relevantes en distintos puntos de la administración.

Uno de los aspectos más señalados por el Tribunal tiene que ver con la contratación de artistas para eventos del departamento. Allí han encontrado que se utilizó un mecanismo de contratación directa sin la debida justificación, pese a que existían al menos dos proveedores, lo que en principio descartaba la posibilidad de invocar exclusividad.

Además, han detectado la falta de publicación del procedimiento, así como también debilidades en la documentación respaldatoria. Para el organismo, estas situaciones configuran un procedimiento administrativo irregular y se apartan de los principios de transparencia que deben regir en la contratación pública.

Como consecuencia de estas observaciones, el Tribunal resolvió aplicar multas económicas a los responsables. En ese marco, la intendenta Flor Destéfanis deberá abonar una sanción de 400 mil pesos. La misma multa recae sobre la secretaria de Gobierno y Administración, Magdalena Ascurra, mientras que el contador municipal, Nelson Carabajal, fue sancionado con una multa de 500 mil pesos.

El fallo también hace referencia a otras situaciones detectadas durante el análisis, como inconsistencias en la base de datos de contribuyentes —con errores en CUIT y CUIL— y falencias en la gestión de cobro de deudas municipales. En estos casos, si bien no se han aplicado sanciones económicas, el Tribunal sí ha instruido a los responsables a corregir los procedimientos y avanzar en mejoras de control.

También se mencionan incumplimientos vinculados a la ejecución de convenios, entre ellos uno relacionado con el Plan Nacional de Primera Infancia, donde se han detectado problemas en la rendición en tiempo y forma.

En definitiva, se trata de un fallo con una doble lectura: por un lado, el Tribunal ha aprobado la rendición de cuentas del municipio, pero por otro ha dejado en evidencia irregularidades en la gestión y ha aplicado sanciones económicas a funcionarios clave.

Hasta el momento no se han conocido declaraciones oficiales desde el municipio en relación al fallo.

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