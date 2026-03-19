Roberto Mercado presentó su libro sobre “Zamba de mi esperanza” en San Martín

El cantautor Roberto Mercado presentó en el museo Las Bóvedas su libro Zamba de mi esperanza, una investigación que reconstruye la historia de la emblemática canción compuesta por Luis Profili. El encuentro reunió a autoridades, artistas y vecinos, y cerró con una interpretación en vivo ante una nutrida concurrencia.

Durante la tarde de este jueves, Roberto Mercado, reconocido cantautor del este mendocino presentó, en el museo Las Bóvedas, su libro Zamba de mi esperanza, una extensa investigación sobre la canción compuesta por Luis Profili.

Entre otros, participaron del concurrido acto el intendente, Raúl Rufeil; el director de Cultura, Alfredo Lafferriere; el subsecretario de Cultura de la provincia, Gustavo Gareca y también, integrantes de la familia Gavosto, descendientes de Profili.

“Es un orgullo para todo el departamento saber que esta zamba nació en nuestro querido departamento”, comentó Rufeil y agregó: “Ha sido tan importante la creación de esta zamba como su difusión en la voz de Jorge Cafrune, el cantante folclórico de mayor trascendencia”.

“Para nuestra gestión es fundamental el apoyo y la difusión de los artistas locales y la Zamba de mi esperanza, una de las tres canciones más difundidas de la Argentina, fue compuesta por un vecino de este departamento, don Luis Profili”, comentó Lafferriere.

La presentación del libro fue una charla amena entre el periodista Fernando G. Toledo y el cantautor Roberto Mercado: “No me considero un escritor, sí un curioso que ha querido indagar en la historia de esta zamba, tan representativa del folclore nacional y a partir de un dato trascendental, como lo es que en su momento era un dato casi desconocido, que su autor, Luis Profili, fue un vecino de este departamento de San Martín”.

Luego de la presentación del libro y fiel a su instinto artístico, Roberto Mercado cantó La Zamba de mi esperanza, en los patios del museo Las Bóvedas, ante una nutrida concurrencia.

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