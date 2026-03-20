Asaltaron a tres jóvenes en una plazoleta de Rivadavia

Tres jóvenes fueron víctimas de un asalto durante la noche del jueves en el departamento de Rivadavia, mientras se encontraban en una plazoleta.

El hecho ocurrió cerca de las 22:45 en la plazoleta Sargento Cabral, ubicada en la intersección de calles Rufino Ortega. Según la información policial, las víctimas, de 20 y 21 años, estaban en el lugar tomando unos mates cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo a la denuncia, los delincuentes los abordaron y, bajo amenazas con un arma de fuego, les sustrajeron varios elementos de valor. Entre lo robado se encuentran un iPhone XR, un celular TCL 505, otro teléfono de color rojo y un parlante marca Honor.

Tras cometer el asalto, los autores se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido detenidos. Interviene en el caso la Oficina Fiscal de Rivadavia, que lleva adelante la investigación para dar con los responsables.

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