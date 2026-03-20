Detuvieron a un joven con un auto con autopartes adulteradas en Junín

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en el departamento de Junín, luego de que la policía detectara que el vehículo en el que circulaba presentaba autopartes adulteradas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00:10 en la intersección de avenida Mitre y calle Sarmiento, en el marco de maniobras operativas llevadas adelante por personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP).

Según la información oficial, los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Duna y, al momento de solicitar la documentación, el conductor exhibió únicamente la cédula de identificación del vehículo. Ante esta situación, se procedió a una inspección más detallada del rodado.

Fue allí cuando los uniformados constataron que el vehículo tenía autopartes pertenecientes a otro rodado, con el dominio parcialmente suprimido, lo que encendió las sospechas sobre su procedencia.

Además, al verificar los datos en el sistema policial, se detectó que el conductor registraba una medida pendiente, por lo que se dispuso su traslado a la Comisaría N°19.

Por disposición del Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín, se ordenó el secuestro del vehículo, la aprehensión del joven y la realización de las actuaciones correspondientes, entre ellas inspección ocular y confección de croquis del lugar.

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