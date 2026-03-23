Lo frenaron en un control y dio positivo en alcoholemia en Rivadavia

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este lunes en Rivadavia. El conductor arrojó 1,16 gramos de alcohol en sangre y quedó sujeto a una infracción contravencional.

Durante un control vehicular realizado en la madrugada de este lunes en la Ciudad de Rivadavia, personal de la Policía de Seguridad Vial detectó a un conductor que circulaba con alcohol en sangre por encima de lo permitido.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana en la intersección de calles Vicuña Prado y Liniers, donde los efectivos procedieron a la identificación del conductor de una camioneta Volkswagen Amarok.

Según la información oficial, al hombre, de 31 años, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,16 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se procedió a labrar el proceso contravencional correspondiente.

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