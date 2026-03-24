Fito, el perro policía que ayudó a encontrar a un hombre en San Martín

Un hombre que era buscado por paradero fue localizado en San Martín gracias a la intervención de Fito, un perro del Cuerpo de Canes de la Zona Este. El operativo se desarrolló en el barrio Amel y finalizó en una zona descampada, donde el can logró marcar su ubicación.

La Policía de Mendoza localizó a un hombre que era buscado por paradero gracias a la intervención de Fito, un perro del Cuerpo de Canes.

El procedimiento se inició tras la denuncia que activó la búsqueda en el barrio Amel. En el lugar, el can comenzó a trabajar sobre los indicios y tomó un rastro en dirección sur.

Durante el operativo, Fito recorrió alrededor de dos kilómetros hasta llegar a una zona descampada, donde marcó la presencia de una persona en el interior de una acequia.

El hombre fue hallado en ese lugar y el procedimiento arrojó resultado positivo. La intervención quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín.

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