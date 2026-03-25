Dos personas murieron en un incendio en una vivienda de Junín

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el barrio San Roque, en el distrito de Philipps. Las víctimas fallecieron por inhalación de monóxido de carbono y la vivienda sufrió destrucción total.

Dos personas murieron durante la madrugada de este miércoles tras un incendio que se desató en una vivienda del barrio San Roque, en el distrito de Philipps, departamento de Junín.

El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana en una casa ubicada sobre calle González, en las inmediaciones de calle Morán, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un foco ígneo en el lugar, con posibles personas atrapadas en el interior.

Al arribar, efectivos policiales constataron la gravedad de la situación y solicitaron la intervención de Bomberos de la Policía de Mendoza. En el operativo también trabajó personal policial y de Policía Rural, quienes procedieron a rescatar a los ocupantes de la vivienda, que se encontraban descompensados.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Marcos Ríos, de 81 años, y Ramona Raquel Maure, de 61. En el lugar se les practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales continuaron con las tareas, aunque lamentablemente confirmaron el fallecimiento de ambos.

Según informaron fuentes médicas, la causa del deceso fue un síndrome inhalatorio por monóxido de carbono. En tanto, otra mujer —que sería hija del matrimonio— fue asistida en el lugar y no requirió traslado a un centro de salud.

Posteriormente, personal de Bomberos trabajó para sofocar las llamas, constatando daños totales en la vivienda. De acuerdo a las primeras pericias, el incendio se habría originado en el sector del comedor y una habitación.

La causa fue caratulada como “averiguación incendio” y se investigan las circunstancias que dieron origen al siniestro.

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