Le robaron la bicicleta tras amenazarlo con un cuchillo en Rivadavia

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en calle Fausto Arenas. Dos delincuentes amenazaron a la víctima con un arma blanca y escaparon con el rodado.

Un joven de 20 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este miércoles en el departamento de Rivadavia, cuando circulaba en bicicleta por la vía pública.

El hecho se registró cerca de las 00:35 en calle Fausto Arenas al 200, donde el joven fue interceptado por dos sujetos.

Según la información policial, los delincuentes lo abordaron y, bajo amenaza con un arma blanca, le sustrajeron la bicicleta en la que se movilizaba.

Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido detenidos. Afortunadamente, la víctima no presentó lesiones a raíz del hecho.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.

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