Operativo en Santa Rosa: descubrieron un armadillo eviscerado junto a una fogata

Un llamado al 911 activó un operativo en La Dormida. En el lugar se constató la presencia de un armadillo eviscerado.

En el marco de un procedimiento realizado en Santa Rosa, la Policía de Mendoza, a través de la Policía Rural Delegación Este, intervino ante un llamado al 911 que alertaba sobre la posible presencia de cazadores furtivos en la zona.

El hecho se registró el martes en calle Jorge Stern en La Dormida. Al arribar al lugar, el personal constató la presencia de un vehículo Renault 12 color verde, junto a 2 hombres y un menor, quienes se encontraban compartiendo un almuerzo.

Durante una inspección visual, los efectivos observaron una fogata y, en su interior, un armadillo eviscerado. Por disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa, se procedió a la confección de las actuaciones correspondientes

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