Una sanmartiniana tuvo una destacada actuación en la Media Maratón Ciudad de Mendoza

La atleta sanmartiniana Belén Alegre volvió a sobresalir en una de las pruebas más importantes del calendario deportivo provincial, al obtener el segundo puesto en la clasificación general femenina de los 21 kilómetros de la Media Maratón de la Ciudad de Mendoza 2026 realizada este fin de semana.

La competencia reunió a más de 2.600 corredores y tuvo un marco imponente en el Parque Central, consolidándose una vez más como uno de los grandes eventos del running mendocino. En ese escenario de alto nivel, Belén Alegre se metió entre las mejores fondistas de la prueba.

En la clasificación femenina de los 21K, la vencedora fue Natacha Castaño, mientras que Alegre se ubicó en el segundo lugar del podio, ratificando su gran presente deportivo. El tercer puesto fue para Ailín Funes.

El desempeño de la corredora sanmartiniana vuelve a poner en valor el crecimiento de los atletas del departamento en pruebas de exigencia y gran convocatoria, siendo además un orgullo para toda la comunidad deportiva local.

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