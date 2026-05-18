Junín recibió a cientos de atletas en una nueva edición del Duatlón

La competencia reunió a atletas y familias de toda la región en el Parque Dueño del Sol y tuvo como grandes protagonistas a Laura Echegaray, Paolo Pizzolatto, Karen Aguirre y Bruno Barsotti, quienes se quedaron con las principales categorías de la jornada.

Con una importante participación de competidores y público, el departamento de Junín celebró la 5° edición del Junín Duatlón, un evento que año tras año continúa creciendo y afianzándose dentro del calendario deportivo de la región.

La competencia tuvo como epicentro el Parque Recreativo Dueño del Sol, donde se desarrollaron las pruebas de pedestrismo, mientras que el tramo de ciclismo unió ese espacio con el distrito de Philipps, ofreciendo un circuito exigente y atractivo para los atletas.

La jornada estuvo marcada por el compañerismo, el entusiasmo y el espíritu deportivo, con competencias en las categorías Ruta, MTB y Postas, tanto en femenino como masculino y mixto. Los resultados generales fueron los siguientes:

FEMENINO GENERAL – RUTA

1° Laura Echegaray – 1h00’46’’

2° María González – 1h04’44’’

3° Patricia Vaccaro – 1h12’02’’

FEMENINO GENERAL – MTB

1° Karen Aguirre – 1h09’05’’

2° María Janet Córdoba – 1h09’24’’

3° Lauta Martín – 1h14’05’’

FEMENINO GENERAL – POSTAS

1° Daiana Olguín / Mariángeles Carricondo – 58’38’’

2° Janet Rodríguez / Graciela Palma – 1h02’23’’

3° María Lorena Díaz / Florencia Ortega – 1h02’24’’

MASCULINO GENERAL – RUTA

1° Paolo Pizzolatto – 55’30’’387

2° Brian Hance – 57’24’’014

3° Joaquín Salinas – 57’47’’824

MASCULINO GENERAL – MTB

1° Bruno Barsotti – 57’38’’

2° Federico Lemos – 58’37’’

3° Jorge Salinas – 59’45’’

MASCULINO GENERAL – POSTAS

1° Lucas Alcaraz / Roberto Molina – 51’32’’

2° Facundo Jofré / Juan Chacón – 53’31’’

3° Horacio Marón / Tomás Rodríguez – 53’34’’

GENERAL – POSTAS MIXTAS

1° Magalí Ruiz / Andrés Ugrin – 58’20’’

2° Abril Agüero / Franco Flores – 59’51’’

3° Daniela Manrique / Iván Giangnoni – 1h01’08’’

Del evento participaron el subsecretario de Deportes, Mario García; la senadora provincial Natalia Rabite; el concejal Mauricio Alonso; y la reina departamental de la Vendimia, Mara Lizana Muñoz, quienes acompañaron la premiación de los atletas.

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