La Selección Argentina Sub 19 de vóley entrena en San Martín y hay un jugador local

La Selección Argentina de vóley Sub 19 se encuentra en San Martín realizando una concentración y entrenamientos de cara al próximo Campeonato Sudamericano. El plantel fue recibido por autoridades municipales y desarrollará jornadas de trabajo junto a equipos locales.

La Selección Argentina de Voley Sub 19 se encuentra en San Martín realizando una concentración e intercambio de experiencias, previo al Campeonato Sudamericano que se realizará en octubre. Esta mañana, el plantel fue recibido en la Municipalidad por el intendente, Raúl Rufeil y el secretario de Gobierno, Mauricio Petri.

Durante la visita a la Comuna de la Selección Argentina de Voley Sub 19, Mauricio Petri señaló que “esta visita es un honor para nuestro departamento, estamos muy agradecidos de poder recibirlos”.

Por su parte, el director de Deporte de la Comuna, Darío Vázquez, dijo que esto “viene a jerarquizar el vóley del departamento y de la provincia, ya que el equipo nacional se medirá con formaciones locales. Y para los equipos, tener un roce con los jugadores de la selección es más que importante”.

El entrenador del seleccionado, Rodrigo Martínez Granado, se mostró agradecido por el recibimiento y la atención de la coordinación de Voley de la Municipalidad de San Martín: “Es importante poder mostrar nuestro trabajo y aprovechar para hacer concentraciones y que los jóvenes puedan tener un mayor volumen de trabajo”.

La oportunidad es buena para que se vean jugadores locales. En este sentido, el técnico destacó: “Hemos visto al jugador Maximiliano Spósito, de aquí de San Martín, que tiene muchas condiciones y está entrenando con nosotros”.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá