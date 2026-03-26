Tragedia en Junín: una joven murió tras chocar contra un poste

El hecho ocurrió este jueves por la tarde en la zona de La Colonia. El vehículo en el que viajaba impactó contra un poste y una de las acompañantes falleció en el lugar.

Una joven de 19 años murió este jueves por la tarde como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en el departamento de Junín.

El hecho se registró alrededor de las 19:45 sobre calle 9 de Julio, frente a la empresa Granjeros del Este, en el distrito de La Colonia.

Según la información policial, el vehículo involucrado —un Peugeot 206 gris— circulaba por la zona cuando, por motivos que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra un poste ubicado en el costado sur de la calzada.

Como consecuencia del impacto, una joven de 19 años que viajaba como acompañante falleció en el lugar.

El conductor, un hombre de 28 años, y otra mujer de 26 que también se encontraba en el vehículo, no presentaron lesiones de gravedad, de acuerdo a los primeros datos oficiales.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría La Colonia, Policía Vial y Policía Científica, mientras que las pericias buscan determinar las causas del siniestro.

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