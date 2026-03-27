Bomberos sofocaron un incendio en una bodega abandonada en San Martín

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes sobre Ruta 50. No se registraron personas afectadas y el fuego fue controlado por personal de Bomberos.

Un incendio se registró durante la madrugada de este viernes en una bodega en estado de abandono ubicada sobre Ruta 50, a la altura del kilómetro 1026, en el departamento de San Martín.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30, cuando personal de Bomberos de La Colonia fue alertado sobre la presencia de fuego en el lugar y acudió rápidamente para intervenir.

Según la información oficial, al arribar constataron que el incendio afectaba distintos elementos en desuso dentro de la bodega, entre ellos techos de caña, estructuras de palo rollizo, chapas, además de puertas y ventanas de madera.

Para controlar la situación, los bomberos trabajaron en conjunto con Bomberos Voluntarios de San Martín, realizando tareas de contención y sofocamiento de las llamas, con apoyo hídrico de un hidrante perteneciente a la empresa Santa Elena.

Afortunadamente, no se registraron personas en el lugar al momento del incendio, por lo que no hubo heridos.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Junín, que investiga las causas que originaron el siniestro.

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