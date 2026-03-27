Detuvieron a un joven con una moto robada en Junín

El procedimiento se realizó durante la mañana de este viernes en el departamento de Junín. La motocicleta tenía pedido de secuestro activo y fue recuperada por la policía.

Un joven de 21 años fue detenido durante la mañana de este viernes en el departamento de Junín, luego de ser sorprendido circulando en una moto que presentaba pedido de secuestro por robo.

El hecho se registró alrededor de las 08:30 en la intersección de calles Belgrano y Beltrán, donde personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) realizaba recorridos preventivos.

Según la información policial, los efectivos observaron una motocicleta sin dominio visible en la que circulaban dos ocupantes, lo que motivó la intervención.

Al verificar la documentación y los datos del rodado, una Suzuki AX100 color gris, se constató que tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la Oficina Fiscal N°13, dependiente de la Comisaría N°4.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la moto y a la detención del conductor, quien quedó a disposición de la Justicia.

En la causa interviene la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.

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