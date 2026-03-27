Lo sorprendieron en la vereda y le robaron la moto en San Martín

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en el barrio San Pedro. Dos delincuentes amenazaron a la víctima con un arma de fuego y escaparon con el rodado.

Un hombre de 50 años fue víctima de un asalto durante la noche del jueves en la Ciudad de San Martín, cuando se encontraba en la vereda junto a su moto.

El hecho se registró alrededor de las 22 horas en el barrio San Pedro, donde la víctima fue sorprendida por dos sujetos.

Según la información policial, los delincuentes lo abordaron y, bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron una moto marca Bajaj 150 cc.

Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido detenidos. En la causa interviene la Oficina Fiscal de San Martín.

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