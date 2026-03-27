San Martín: abrieron inscripciones para cursos tecnológicos y hay cupos limitados

La Municipalidad de San Martín abrió la inscripción para nuevos cursos en el Punto Digital, que se dictarán desde abril en la Escuela de Oficios. Las propuestas incluyen robótica, impresión 3D, análisis de datos y manejo de drones, con cupos limitados.

La Municipalidad de San Martin, a través del Punto Digital, informó que a partir del hoy viernes 27 y hasta el 31, se inscribirá en los siguientes cursos:

Robótica I. Comienza el lunes 6, a las 9 y que dictará lunes y jueves.

Impresión 3D. Desde el lunes 6, las 11:30 que se dictará también lunes y jueves.

Vibe Coding (análisis de datos) comienza miércoles 8, a las 17. Se dictará miércoles y viernes.

Manejo de Drones. Comienza el viernes 9, a las 9.

Impresión 3D. Comienza lunes 6, a las 11:30. Se dictará lunes y jueves.

Cada curso cuenta con cupo limitado de 35 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. El formulario de inscripción es el siguiente: https://forms.gle/bPhNCPkLKh568TF57

El Punto Digital funciona en la Escuela de Oficios de la Municipalidad de San Martín, en calle Malvinas Argentinas y Lateral Norte Ruta 7. Informes al teléfono: 2634259743.