Detuvieron a un hombre tras robar en un Rapipago de San Martín

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en la zona de Alto Verde. El delincuente simuló tener un arma, encerró a la propietaria en un baño y se llevó dinero y objetos de valor. Fue aprehendido horas después.

Un hombre fue detenido el viernes en el departamento de San Martín, acusado de protagonizar un robo en un local de Rapipago ubicado en la zona de Alto Verde.

El hecho se registró alrededor de las 19 horas en un comercio situado sobre Ruta 50, a la altura del kilómetro 1024 y calle Irrazábal, donde la propietaria se encontraba atendiendo al momento del asalto.

Según la información policial, un sujeto ingresó al local y, mediante ademanes, simuló portar un arma de fuego para exigir la recaudación. Ante la negativa de la mujer, el individuo la redujo y la trasladó hasta un baño, donde la dejó encerrada.

Posteriormente, el autor sustrajo 2 millones de pesos en efectivo, además de un teléfono celular Samsung A14 y una billetera con documentación personal, para luego darse a la fuga.

La víctima no sufrió lesiones y declaró que no llegó a observar ningún arma durante el hecho.

Tras tareas investigativas, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Junín logró la aprehensión de un sospechoso en jurisdicción de Ingeniero Giagnoni, recuperando parte del dinero robado. En la causa interviene la Oficina Fiscal de San Martín.

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