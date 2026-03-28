Le robaron la moto a un trabajador mientras regaba en San Martín

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en la zona de Carril Chimbas y Manzanares. Dos delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron la moto.

Un hombre de 42 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este sábado en el departamento de San Martín, mientras realizaba tareas de riego.

El hecho se registró cerca de las 5 de la mañana en la intersección de Carril Chimbas y Manzanares, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Según la información policial, uno de los delincuentes lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo una motocicleta Honda 110 cc.

Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido detenidos. En la causa interviene la Oficina Fiscal de San Martín.

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