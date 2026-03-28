Motociclista herido tras un choque y fuga en Junín

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en la intersección de calles Chañar y Retamo. El conductor de una camioneta impactó contra la moto y se dio a la fuga.

Un joven de 19 años resultó herido durante la madrugada de este sábado en el departamento de Junín, tras protagonizar un accidente vial en el que intervino otro vehículo que se dio a la fuga.

El hecho se registró alrededor de las 5:40 en la intersección de calles Chañar y Retamo, luego de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública junto a una motocicleta.

De acuerdo a la información oficial y a las imágenes de videovigilancia, minutos antes —cerca de las 5:35— se observó una moto Motomel 110 cc detenida sobre calle Retamo con dirección hacia el oeste.

Posteriormente, una camioneta blanca que circulaba por la misma arteria en igual sentido impactó contra el rodado menor y continuó su marcha sin detenerse.

A raíz del impacto, el joven sufrió politraumatismos y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que lo trasladó al Hospital Perrupato, donde quedó internado en observación.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de Junín, que investiga las circunstancias del hecho y busca identificar al conductor del vehículo que se dio a la fuga.

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