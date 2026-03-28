Motociclista sufrió graves lesiones tras un accidente en San Martín

El hecho ocurrió este sábado al mediodía sobre Carril San Pedro. El conductor fue diagnosticado con un traumatismo encéfalo craneano moderado a grave.

Un motociclista de 51 años resultó con heridas de consideración tras un accidente ocurrido este sábado en la Zona de Chapanay, al norte de la Ciudad de San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 13 horas sobre Carril San Pedro, luego de un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre un siniestro vial en la zona.

Al arribar al lugar, personal policial constató que las víctimas ya habían sido trasladadas por familiares a un centro asistencial y que la moto no se encontraba en la escena.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el accidente se habría producido a raíz del reventón de una de las ruedas del rodado, lo que provocó la caída de sus ocupantes.

El conductor fue asistido en el Hospital Perrupato, donde fue diagnosticado con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado a grave, mientras que la acompañante, de 55 años, presenta algunas lesiones de menor gravedad.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga las circunstancias del hecho.

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