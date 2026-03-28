Rivadavia: protestas por la maternidad del Saporiti tras la resolución oficial

Vecinos y personal de salud se manifestaron el viernes en rechazo a los cambios en el hospital. En paralelo, el Gobierno provincial formalizó la medida que dispone el cese de partos programados y su derivación al Perrupato. El HCD también se manifestó y expresó su rechazó a la disposición de la provincia. Este domingo habrá una nueva movilización.

La situación del servicio de maternidad y neonatología del hospital Saporiti sumó un nuevo capítulo este viernes, con una masiva protesta en Rivadavia y, al mismo tiempo, la confirmación oficial de cambios en la atención obstétrica en la zona Este.

Bajo la consigna “La Neo no se va”, vecinos, familias y trabajadores de la salud se concentraron en la plaza departamental para expresar su rechazo a la reestructuración del servicio, que —según denuncian— implicaría el cierre de Neonatología y la pérdida de partos en el hospital.

Durante la manifestación, profesionales del área cuestionaron los fundamentos de la medida y advirtieron sobre los riesgos de los traslados al Hospital Perrupato, especialmente en situaciones de urgencia. También señalaron que el servicio local cuenta con trayectoria y que ha sostenido la atención pese a limitaciones como la disponibilidad parcial de anestesia.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Mendoza confirmó a través de una resolución oficial que el hospital Saporiti dejará de realizar partos y cesáreas programadas, centralizando estas prácticas en el Perrupato, que según expresaron cuenta con mayor nivel de complejidad.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la decisión se basa en el bajo volumen de nacimientos en el Saporiti —alrededor de un centenar por año—, cifra que, según indicaron, se encuentra por debajo de los estándares recomendados para garantizar la seguridad de la atención. Sin embargo, desde la maternidad del hospital expresaron que los nacimientos vienen en alza en los últimos tres años.

El esquema definido establece que el hospital de Rivadavia continuará con guardias obstétricas y atención de urgencias, mientras que los partos programados serán derivados.

La medida generó también repercusiones políticas. El intendente Ricardo Mansur expresó su malestar y expresó que el pasado miércoles cuando se manifestaban en la explanada del nosocomio, la provincia ya tenía la “decisión tomada”

El HCD también se expresó

En paralelo, el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia aprobó por unanimidad una resolución en la que expresa su rechazo al cierre o reestructuración de los servicios de maternidad y neonatología del hospital Saporiti.

La norma también insta a las autoridades provinciales a revisar la situación y garantizar la continuidad de las prestaciones, al tiempo que formaliza el acompañamiento del cuerpo legislativo a los reclamos impulsados por organizaciones sociales, vecinos y trabajadores de la salud.

Nueva movilización

Este domingo habrá una nueva concentración en rechazo al cierre de neonatología. La concentración será a las 20.30 horas en la plaza departamental Bernardino Rivadavia.

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