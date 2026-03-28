San Martín: un joven fue aprehendido tras arrojar un alarmante nivel de alcohol en sangre

El procedimiento se realizó en la madrugada de este sábado sobre Ruta 50. El conductor arrojó 2,49 gramos de alcohol en sangre y quedó a disposición de la Justicia contravencional.

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el departamento de San Martín, tras ser detectado conduciendo en estado de ebriedad en un control vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en la intersección de Ruta 50 y calle Míguez, donde personal de la Delegación Vial San Martín realizaba operativos de control vehicular.

Según la información oficial, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Suzuki Fun color gris y, al practicarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado fue de 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor y al inicio de las actuaciones contravencionales correspondientes.

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