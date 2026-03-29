Rivadavia: caminaba por la calle y terminó asaltado

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en la zona céntrica. Los delincuentes lo amenazaron con un arma blanca y le sustrajeron dinero y pertenencias.

Un joven de 24 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este domingo en el departamento de Rivadavia.

El hecho se registró alrededor de las 2:10 en la intersección de calles Lavalle y Moreno, donde la víctima caminaba por la zona.

Según la información policial, fue interceptado por varios sujetos que, bajo amenaza con un arma blanca, le sustrajeron un teléfono celular iPhone, además de 10.000 pesos en efectivo y documentación personal.

Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido detenidos. Intervino la comisaría 13°.

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